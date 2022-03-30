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الأربعاء، 30-03-2022 12:34 م

البطاينة: الاعتداءات على حرم الشارع غير مقبولة

بلدية-غرب-إربد


الوكيل الإخباري - وجهت بلدية غرب إربد إنذارات لأصحاب المحال التجارية في الشارع الرئيسي في بلدة كفريويا ومثلث سوم، لاعتدائهم على سعة الشارع، وتسببهم بأزمات مرورية خانقة.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ان الاعتداءات على حرم الشارع غير مقبولة في ظل ما تسببه من أزمات مرورية خانقة لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وأوضح أن كوادر البلدية بدأت بتوجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية المعتدين على الشارع وذلك لإزالة المعيقات في الشارع وفتح حركة السير بشكل انسيابي.


وبين البطاينة أن الشارع الرئيسي يخدم ثلاثة ألوية ويسلكه يوميا آلاف المركبات، حيث يضطر السائقون في أوقات الذروة إلى تغيير الطريق باتجاه طرق فرعية لتفادي الأزمة المرورية، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية في الشارع الرئيسي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تغيير السائقين لاتجاه السير لتفادي المرور بهذا الشارع.


وبين البطاينة أن البلدية تدرس إقامة منطقة حرفية في المستقبل القريب لنقل ورش الميكانيك والورش الصناعية إليها، ما يحد من الأزمة التي يشهدها الشارع.

 




 

 


 

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