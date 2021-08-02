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الإثنين، 02-08-2021 11:34 ص

البيئة: 50 ديناراً مخالفة لكل شخص يلقي النفايات في غير أماكنها المخصصة

نفايات


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البيئة عن بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 فيما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات السياحية والمؤسسات العامة.

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وأوضح أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، أن سيتم معاقبة كل شخص يقوم بطرح المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بـ 50 دينارا للأفراد والمؤسسات ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.


وأكد الخشاشنه على العلاقة التشاركية مع مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في الحفاظ على البيئة الأردنية من خلال تطبيق القانون .


وقال الخشاشنة إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي أطلقتها مؤخرا لضبط المخالفين وتحويلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات إرشادية في أماكن التنزه تحدث على ضرورة المحافظة على النظافة وتركها أكثر نظافة داعياً المواطنين إلى انتهاج السلوك الإيجابي في نظافة البيئة التي ينتمي إليها .


 




 

 


 

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