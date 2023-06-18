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الأحد، 18-06-2023 09:32 ص

التربية: إدخال مليون علامة يومياً على نظام "الأوبن إيميس" والتأخير بسبب الضغط

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
اشتكى عدد من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية من مواجهة صعوبة وتأخير عند استخدام نظام الأوبن إيميس "OpenEMIS"  لإدخال علامات الطلبة .

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من جهته أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن نظام "الأوبن إيميس" فعال ويعمل بشكل مستمر .


وقال المساعفة اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتم إدخال من 700 ألف إلى مليون علامة يومياً على النظام مما يشكل بعض التأخير في عمله.


وأشار أن الفترة الحالية تعد ذروة إدخال العلامات النهائية للطلبة من قبل المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية مما يشكل ضغطاً على النظام .


 




 

 


 

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