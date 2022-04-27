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الأربعاء، 27-04-2022 10:31 ص

التربية: دوام السبت يشمل المدارس الخاصة ضمن البرنامج الوطني

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكدت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن أن دوام أيام السبت عن بُعد يشمل المدارس الخاصة في البرنامج الوطني اعتباراً من السبت القادم الموافق 30 نيسان 2022.

وأضافت أبو ردن اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن المدارس الخاصة ضمن البرنامج الدولي غير مشمولة بدوام أيام السبت .

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ونوهت أن ذلك جاء لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول وأرجأت للفصل الثاني.

 

علما ان الدوام سيكون على النحو التالي : يوم السبت 30/4 والسبت 14/5 والسبت 21/5 والسبت 28/5 والسبت 4/6 والسبت 11/6" .


 




 

 


 

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