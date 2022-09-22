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الخميس، 22-09-2022 09:05 ص

الترخيص تطلق خدمة الفحص النظري الخاصة بذوي الإعاقة من الصم

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الوكيل الإخباري - أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات خدمة الفحص النظري الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والمصابين بضعف السمع.

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وتأتي هذه الخدمة تجسيداً لاهتمام مديرية الأمن العام بهذه الفئة من المواطنين، وامتداداً لسلسلة الخدمات التي عكفت إدارة الترخيص على إطلاقها لمراعاة احتياجات المواطنين كافة والتخفيف عنهم.


 وستتيح هذه الخدمة لمتلقيها من الصم أو المصابين بضعف السمع، إجراء الفحص النظري لغايات الحصول على رخصة القيادة من خلال مراجعة قسم الترخيص المختص، والخضوع للفحص بصورة اعتيادية، دون إحضار مترجم بلغة الإشارة، أو مراجعة أية جهة أخرى، كما كان معمولاً به سابقاً. 


كما حرصت إدارة الترخيص على توزيع منهاج التدريب النظري بلغة الإشارة مجاناً، والتي تم توفيرها كذلك ضمن مناهج تطبيق التدريب عن بعد الموجود لدى مراكز تدريب السائقين كافة. 

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أوعز بتسريع العمل لإنجاز وتحديث الخدمات والتوسع بها في إدارة الترخيص، والإدارات المرورية، وفق تقنيات متطورة تخدم المواطنين وتجسد التوجيهات الملكية الحكيمة بتجويد الخدمات في مناحي الحياة اليومية كافة.


 




 

 


 

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