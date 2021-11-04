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الخميس، 04-11-2021 12:46 م

التنمية: نراقب اعلانات الحضانات المنزلية وتحويل المخالفين للحاكم الاداري

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعي أشرف خريس، ان الوزارة ستتابع اعلانات الحضانات المنزلية على الفيسبوك لضبط المخالف منها.

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واكد خريس في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ، ان اي حضانة منزلية غير مرخصة سيتم تحويلها إلى الحاكم الاداري، مشيراً في الوقت ذاته ان كوادر التنمية رصدت اعلانات لحضانات منزلية غير مرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وستتخذ بحقها الاجراء اللازم على حد وصفه .


وأشار إلى ان الوزارة تحث المواطنين على عدم ارسال أطفالهم إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة حفاظاً على سلامتهم ، حيث تشترط وزارة التنمية في موافقتها على ترخيص الحضانات جملة من التعليمات واجراءات السلامة العامة .


وكانت وزارة التنمية الاجتماعية عممت في وقت سابق بانه يمكن ترخيص الحضانات المنزلية، بعد إصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، فيما تم ملاحظة انتشار إعلانات لدور الحضـــانة المنزلية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في كافة محافظــات المملكة .

للاطلاع على تعليمات الحضانات المنزلية (انقر هنا)

 

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