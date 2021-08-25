الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 07:36 م

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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