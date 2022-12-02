الحنيطي يوجه باستخدام جميع الإمكانات لمنع عمليات التسلل والتهريب

الوكيل الاخباري – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير.



وجاءت هذه الزيارة انطلاقاً من استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في تفقد وحدات حرس الحدود، والوقوف على جاهزيتها لمواجهة عمليات التهريب والتسلل وحماية حدود المملكة .



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة وقائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام التي تقوم بها قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية.



وخلال الزيارة شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة أداء صلاة الجمعة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.



وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن القوات المسلحة ماضية ومستمرة في منع هذه العمليات وبالقوة .

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