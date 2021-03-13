السبت 13-03-2021
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مواطن يكشف لوزير الصحة تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين

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السبت، 13-03-2021 11:20 ص

تفاصيل على الملأ

الخصاونة يوجه للتحقيق في حادثة مستشفى السلط

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الوكيل الإخباري - وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

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وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .


كما بيّن رئيس الوزراء أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.


وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.


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