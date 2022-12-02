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السفارة الإماراتية في الأردن تحتفل بعيد الاتحاد الواحد والخمسين

الجمعة، 02-12-2022 07:28 م

السفارة الإماراتية في الأردن تحتفل بعيد الاتحاد الواحد والخمسين

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الوكيل الاخباري - أقامت السفارة الإماراتية في عمّان، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والأعيان والنواب وكبار رجال السلك الدبلوماسي والعسكري والقضائي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وشخصيات سياسية واقتصادية وثقافية وأكاديمية وإعلامية ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى شيوخ العشائر من مختلف محافظات المملكة.

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