السفارة الاردنية في أمريكا تحذر الاردنيين في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - حذرت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية الأردنيين في ولاية كاليفورنيا، ودعتهم إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين بخصوص العاصفة الثلجية.



وقالت السفارة في تغريدة لها، على تويتر، مساء اليوم السبت، إنه في حالة الطوارئ ، يمكن الوصول إلى السفارة على رقم الطوارئ. (202) 294-9522.

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