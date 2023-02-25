السفارة الاردنية في أمريكا تحذر الاردنيين في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - حذرت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية الأردنيين في ولاية كاليفورنيا، ودعتهم إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين بخصوص العاصفة الثلجية.
وقالت السفارة في تغريدة لها، على تويتر، مساء اليوم السبت، إنه في حالة الطوارئ ، يمكن الوصول إلى السفارة على رقم الطوارئ. (202) 294-9522.
NOTICE: The Embassy advises Jordanians residing in California to take all the necessary precautions and heed warnings from local officials with regard to the snowstorm affecting the state. In case of an emergency, you can reach the Embassy at (202) 294-9522. pic.twitter.com/uAJqeS6Eyc— Embassy of Jordan US (@JoEmbassyUS) February 25, 2023