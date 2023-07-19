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الأربعاء، 19-07-2023 03:38 م

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن السيطرة الأولية على حريق وادي الشام بين محافظتي جرش وعجلون.

وقالت الوزارة : بناء على خطة التعامل المباشر مع الحرائق والتي أطلقها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بتوفر الاليات والكوادر ضمن النقاط الساخنة التي تشمل الغطاء الحرجي تعاملت كوادرنا اليوم مع حريق نشب في وادي الشام ضمن محافظتي جرش وعجلون.

وأضافت : تم السيطرة عليه بشكل اولي خلال ساعات وذلك بمتابعة مباشرة من الوزير وفرق متعددة من كوادر الحراج التي عملت على فتح خطوط النار من خلال اليات الوزارة وتمضي الان اجراءات التبريد للحريق .

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