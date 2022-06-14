الشاب العنانزة يفوز بالمركز الأول في مسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القران الكريم

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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فاز الأردني محمد نوح العنانزة بالمركز الأول في مسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 50 دولة حول العالم.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر فوز العنانزة (17 عاما ) بالمسابقة، معربين عن فرحهم وفخرهم به.وقال الشيخ عمر محمود الشويات المسؤول عن تدريب العنانزة لـ "الوكيل الاخباري" ان المسابقة شارك فيها 50 شخصا وكان محمد العنانزة أصغرهم سنا واستطاع الفوز عليهم .وأضاف أنه حافظا لكتاب الله منذ عام 2018 وفاز بعدة مسابقات لحفظ القرآن محليا وكانت أبرزهم "المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم".وأضاف أن محمد معروف بفطنته وذكاؤه منذ صغره ، حيث أنه فاز دون أن يتردد بالاجابة .