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الثلاثاء، 25-04-2023 12:38 م

الغذاء والدواء: إغلاق 19 منشأة غذائية خلال فترة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 19 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 70 منشأة أخرى عن العمل، وذلك ضمن نحو 800 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة خلال فترة عيد الفطر.

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وقال مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات، في بيان صحفي، إن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال فترة عيد الفطر نحو 3 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 900 لتر من المواد الغذائية السائلة، كما حجزت نحو 28 طنا و1500 لتر من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.


وأضاف مهيدات، أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية أنجزت نحو 160 بيانا جمركيا خاصا بالمواد الغذائية المستوردة بعد الكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة.


يذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نفذت خطة رقابية خاصة بفترة عيد الفطر المبارك لضمان تكثيف واستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء واستقبال الشكاوى خلال هذه الفترة وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة وذلك استمرارا للجهود الرقابية الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

 




 

 


 

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