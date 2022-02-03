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الخميس، 03-02-2022 06:02 م

الفراية يجري تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، الخميس، إجراء تشكيلات إدارية في الوزارة ضمن الوظائف القيادية والاشرافية.
 
وتاليا الأسماء:

-  ماهر مصطفى عبد القاهرة مكحل مديرا لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية.

-  مأمون علي فهد الصنابرة مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

-  طارق عبد الرحيم صالح مراد مديرا  لمديرية أحوال وجوازات العاصمة.

-  يوسف حسين عودة ابو زغلة مديرا لمديرية الضفة الغربية وغزة.

-  ماهر عبدالله علي النسور مديرا لمديرية أحوال وجوازات البلقاء.

-  جهاد احمد محمد القضاء مديرا لمديرية أحوال وجوازات عجلون.

-  محمد نجيب السلمان أمينا لمكتب الإيرادات في إدارات الشؤون المالية.

-  سوسن توفيق جميل ابو دبسه أمينا لمكتب المشتريات في إدارة الشؤون الإدارية.

-  سامي عبدالرحمن عبدالله ناصر أمينا لمكتب اتلاف الوثائق المحمية في إدارة التفتيش و الرقابة الداخلية.

-  محمد حامد عطا الله الطراونة أمينا أمن وحماية البيانات والشبكات في إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

-  نادر رضوان سلمان الزبون أمينا لمكتب البطاقة الذكية عمان المركز.

-  سالم عبدالعزيز سالم المناصير أمينا لمكتب أحوال وجوازات ناعور.

-  أحمد زهري احمد عيسى امينا لمكتب جوازات غزة.

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