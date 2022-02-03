الفراية يجري تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، الخميس، إجراء تشكيلات إدارية في الوزارة ضمن الوظائف القيادية والاشرافية.



وتاليا الأسماء:



- ماهر مصطفى عبد القاهرة مكحل مديرا لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية.



- مأمون علي فهد الصنابرة مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.



- طارق عبد الرحيم صالح مراد مديرا لمديرية أحوال وجوازات العاصمة.



- يوسف حسين عودة ابو زغلة مديرا لمديرية الضفة الغربية وغزة.



- ماهر عبدالله علي النسور مديرا لمديرية أحوال وجوازات البلقاء.



- جهاد احمد محمد القضاء مديرا لمديرية أحوال وجوازات عجلون.



- محمد نجيب السلمان أمينا لمكتب الإيرادات في إدارات الشؤون المالية.



- سوسن توفيق جميل ابو دبسه أمينا لمكتب المشتريات في إدارة الشؤون الإدارية.



- سامي عبدالرحمن عبدالله ناصر أمينا لمكتب اتلاف الوثائق المحمية في إدارة التفتيش و الرقابة الداخلية.



- محمد حامد عطا الله الطراونة أمينا أمن وحماية البيانات والشبكات في إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.



- نادر رضوان سلمان الزبون أمينا لمكتب البطاقة الذكية عمان المركز.



- سالم عبدالعزيز سالم المناصير أمينا لمكتب أحوال وجوازات ناعور.



- أحمد زهري احمد عيسى امينا لمكتب جوازات غزة.

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