الفراية يجري تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، الخميس، إجراء تشكيلات إدارية في الوزارة ضمن الوظائف القيادية والاشرافية.
وتاليا الأسماء:
- ماهر مصطفى عبد القاهرة مكحل مديرا لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية.
- مأمون علي فهد الصنابرة مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
- طارق عبد الرحيم صالح مراد مديرا لمديرية أحوال وجوازات العاصمة.
- يوسف حسين عودة ابو زغلة مديرا لمديرية الضفة الغربية وغزة.
- ماهر عبدالله علي النسور مديرا لمديرية أحوال وجوازات البلقاء.
- جهاد احمد محمد القضاء مديرا لمديرية أحوال وجوازات عجلون.
- محمد نجيب السلمان أمينا لمكتب الإيرادات في إدارات الشؤون المالية.
- سوسن توفيق جميل ابو دبسه أمينا لمكتب المشتريات في إدارة الشؤون الإدارية.
- سامي عبدالرحمن عبدالله ناصر أمينا لمكتب اتلاف الوثائق المحمية في إدارة التفتيش و الرقابة الداخلية.
- محمد حامد عطا الله الطراونة أمينا أمن وحماية البيانات والشبكات في إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
- نادر رضوان سلمان الزبون أمينا لمكتب البطاقة الذكية عمان المركز.
- سالم عبدالعزيز سالم المناصير أمينا لمكتب أحوال وجوازات ناعور.
- أحمد زهري احمد عيسى امينا لمكتب جوازات غزة.
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