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الأحد، 20-02-2022 05:18 م

الفرايه : الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرايه إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها، وأن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الآفة تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة، وتأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالإتجار والتعاطي والترويج، وطرق وأساليب التهريب.

وأكد أن التطورات التي تمر بها المنطقة والانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حدودها ومنافذها تزيد من الجهد على القوات المسلحة الأردنية.

وأوضح الوزير أن موازنة الوزارة تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و711 ألف دينار.

وأضاف أن عدد الوحدات الإدارية في المملكة تبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء بواقع 261 حاكمًا إداريًا، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.

وأشار الوزير الفرايه إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداثها وما تتطلبه من بنية تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية.

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