الملكية لحماية البيئة والسياحة تطلق فعاليات " اليوم البيئي والسياحي "

الوكيل الإخباري -

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أطلقت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وبالتعاون مع الجهات المختصة اليوم فعاليات " اليوم البيئي والسياحي " في مختلف محافظات المملكة وبمشاركة طلبة المدارس ، وذلك في اطار الحملة الوطنية لحماية البيئة " بيئتنا رئتنا " و ضمن جهود مديرية الأمن العام في الحفاظ على البيئة والطبيعة وتعزيز استدامتهما .ويأتي اطلاق هذا اليوم البيئي تكريساً للدور المهم الذي تقوم به الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في مجال حماية الموارد الطبيعية والمواقع السياحية التي يزخر بها الأردن والمحافظة على نظافتها ، نظرا لما يشكله القطاع البيئي والسياحي من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية ، وجذب الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية.وتضمنت فعاليات اليوم البيئي الذي شاركت به وزارة البيئة ، وزارة المياه والري ،ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، اضافة الى عدد من وحدات الامن العام ، توزيع بروشورات توعوية بيئية على المواطنين , وعقد محاضرات توعوية مرتبطة بالوعي البيئي، وعمل جولات نظافة شملت محمية غابات دبين وغابة مملكة البحرين وسد الواله وجبل القلعة وقلعة الكرك ومرصد طيور العقبة .كما فُحصت مياه الشرب الموجودة في خزانات المياه وتُفقدت المواد الغذائية الموجودة بالمقاصف المدرسية , بالإضافة إلى قيام مرتبات الدفاع المدني بتعقيم المدارس وإجراء تطبيقات عملية للطلبة عن الإسعافات الأولية.