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الإثنين، 14-03-2022 04:06 م

المنطقة العسكرية الوسطى تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج بحضور قائد المنطقة ومفتي القوات المسلحة وعدد من ضباط المنطقة.

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وقال مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة في كلمة له أثناء الحفل: "إن القوات المسلحة تحرص كل عام على إحياء المناسبات الدينية، وهي سُنة حميدة نتدارس من خلالها أبرز معانيها ونعيشها في حاضرنا ونستقرئ منها مستقبلنا.


وأشار العميد الدكتور الدراوشة إلى عظمة هذه الذكرى العطرة على قلوب المسلمين، والمعاني والعبر السامية التي تضمنتها معجزة الإسراء والمعراج التي نقلت رسولنا الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن هدية الإسراء والمعراج الصلاة التي تنهى عن فعل المنكر وأنها عماد الدين.


واشتمل الحفل على تلاوات قرآنية وأناشيد دينية تستذكر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ورسالته وخُلقه، قدمتها فرقة الانشاد الديني في مديرية الإفتاء العسكري



 




 

 


 

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