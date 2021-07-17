الوضع الوبائي تحت المراقبة بعد الإجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - تراقب الحكومة ، ممثلة بوزارة الصحة ، الوضع الوبائي الراهن حيال فيروس كورونا ، نتيجة لدخول المرحلة الثانية من الخطة الحكومية ، والتي تتمثل بتعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، وتمديد ساعات التجول ، عدا عن إعادة فتح قطاعات اقتصادية .

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وبالرغم من ارتفاع أعداد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، إلا أن التحذيرات الحكومية ، بشأن الموجة الثالثة من الفيروس ما زالت تتوالى ، نتيجة لارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية ، بعد استقرارها لأسابيع .

كما أن عيد الأضحى المبارك ، وفتح المعابر الجوية والبرية ، والسماح بإقامة المناسبات ، عدا عن تراجع الاتزام المواطنين بارتداء الكمامات ، عوامل تساهم ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية وإصابات ووفيات كورونا .

من جهته قال وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، أمس الجمعة: "لا نرى أن العودة إلى الاغلاقات قريبة، بل هي أبعد عنّا".

واستند الهواري، بذلك إلى الدراسات العلمية التي قالت إن السيناريو الأسوأ في الأردن هو تسجيل (2000- 2500) اصابة يوميا، وهذا الرقم أقلّ بكثير مما شهدناه في الموجة الثانية، وبناء على ذلك "نرى أننا عائدون إلى حياة أقرب إلى الطبيعية، بشرط الإقبال على المطعوم، حيث أن معظم حالات الادخال إلى المستشفيات هي إما لغير متلقي المطعوم أو من تلقّى جرعة واحدة فقط من اللقاح".