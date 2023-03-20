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الإثنين، 20-03-2023 07:49 ص

انتهاء أعمال ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز في عمّان اليوم

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الوكيل الاخباري - تنتهي أعمال مشروع ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز/ الإرسال في عمّان، الإثنين، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وسيُفتتح النفق الذي يربط شارع القدس بطريق أبو بكر الصديق بالاتجاهين، وسيُفتح تقاطع الإرسال بشكل كامل أمام حركة السير اعتبارا من الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع سيسهم في تجويد الخدمات المقدمة في المنطقة بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحامات المرورية في المنطقة.


وشملت أعمال المشروع إنشاء تقاطع من أربعة مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمّان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين، وجسر خرساني بطول 476 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار، ونفق بطول 130 مترا ضمن أربعة مسارب وفي كلا الاتجاهين.


وكذلك طرق رئيسية وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة، وكل أعمال السلامة العامة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.


وأشادت الوزارة بدور الصندوق السعودي للتنمية الممول للمشروع وجهود كوادرها المتابعة والكوادر التنفيذية التي أسهمت بتذليل العقبات كافة التي واجهتها خلال فترة تنفيذ أعمال المشروع.


وأُنجز ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز/ الإرسال ضمن مشروع التقاطعات المرورية في العاصمة عمّان والذي شمل تقاطع مرج الحمام والذي انتهى تنفيذه وافتتاحه رسمياً أمام حركة السير في العام 2021.


 




 

 


 

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