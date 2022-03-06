الحرس الملكي الخاص ينفذ تمريناً عسكرياً مشتركاً لـ"أمن وحماية الشخصيات" - صور

الوكيل الاخباري - نفذت قيادة الحرس الملكي الخاص الأحد، تمرين أمن وحماية الشخصيات المشترك بقطاعات (أسود الحرس الملكي/1)، مع قيادة الحرس الملكي من مملكة البحرين الشقيقة، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات ومساعد قائد الحرس الملكي البحريني للعمليات والتدريب اللواء جاسم الكبيسي وقائد الحرس الملكي الخاص الأردني العقيد الركن حمد الجعافرة.

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واستمع الحضور الى إيجاز قدمه مدير التمرين حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين والذي يهدف إلى تدريب المشاركين على مختلف السيناريوهات والافتراضات المحتملة في أمن وحماية الشخصيات، ورد الفعل المناسب وسرعة الاستجابة عند التعرض للخطر ولأي ظرف طارئ ومستجد.



واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية ار بي جي وعمليات إنزال وإخلاء من الطائرات العامودية، وعمليات الحماية القريبة واقتحام وتطهير المباني المفترضة عند اخلاء الشخصيات وتعرضها للخطر، إضافة إلى تمرير وتبادل المعلومات مع غرفه العمليات المشتركة.



وأبدى الحضور إعجابهم بالمستوى الاحترافي المتميز والكفاءة والجاهزية القتالية، والمعنويات العالية التي أظهرها المشاركون خلال تنفيذ التمرين.



وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري البحريني في عمّان، سلّم المساعد للعمليات والتدريب الشهادات على مستحقيها.



















