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الخميس، 01-09-2022 11:57 ص

بلدية الزرقاء والمدن والقرى يبحثان تطوير آلية العمل المشترك

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الوكيل الإخباري - بحثت بلدية الزرقاء، وبنك تنمية المدن والقرى، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يسهم بتطوير العمل والنهوص به، ويحقق الأهداف المشتركة.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير فرع الزرقاء لبنك تنمية المدن والقرى قاسم الخوالدة ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، حيث تمت مناقشة الأوضاع المالية للبلدية وسبل تحسين الإيرادات وبيان المؤشرات المالية وأساليب ضبط النفقات.


وأكد الخوالدة دور البنك في دعم الاستثمار والشراكة مع البلديات، والدور المحوري للبنك في تقديم الخدمات للقطاع البلدي.


وشكر المومني إدارة البنك على ما تقدمه من خدمات في الزرقاء، معربا عن أمله في تطوير أوجه التعاون بين البلدية والبنك بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

 




 

 


 

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