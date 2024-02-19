بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اليوم الإثنين، في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وحدة تأهيل أمراض القلب، التي تعد الأولى على مستوى المملكة.

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وتحتوي وحدة تأهيل أمراض القلب على نظام تأهيلي متكامل، يتكون من أجهزة متطورة ذات جودة عالية مرتبطة عبر نظام شبك مركزي لاسلكي، تستهدف مرضى القلب ما قبل وبعد العمل الجراحي والمرضى الذين يتعرضون إلى أمراض قلبية وذبحات صدرية.



واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إلى إيجاز قدمه رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، عن الواجبات التي تقوم بها الوحدة، والخدمات التي تقدمها كوادر الوحدة لرعاية المرضى، ما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى وتسهيل عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.



وبين رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، أن هذه الأجهزة تساعد في تشخيص المرض وتحديد شدته، وتحديد عتبة ألم الذبحة الصدرية والنشاطات الآمنة وغير الآمنة للمريض في كل مرحلة من مراحل تأهيل المرضى.