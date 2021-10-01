بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن قبول (52012) طالب وطالبة في الجامعات الرسمية والحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في تخصص الطب لطلبة الثانوية الأردنية للسنة الحالية يصل (93.55%)

أولاً: بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (73997) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (52012) طالبأً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (21985) طالباً وطالبة.

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ثانياً: تم إرسال رسائل نصية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 1 / 10 / 2021 كما سيتم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية يوم غد السبت الموافق 2 / 10 / 2021، وذلك على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (WWW.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة.



ثالثاً : وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين في قائمة القبول الموحد(فئة إساءة الاختيار) للطلبة المحققين متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط، و حسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 3 / 10 / 2021.



رابعاً: وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 4 / 10 / 2021 وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 6 / 10 / 2021 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط. ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.



خامساً : تبدأ عملية تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 2021، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 7 / 10 / 2021، من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.



سادساً: ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 / 10 / 2021 وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة الموافق 8 / 10 / 2021 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط. ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.



سابعاً: يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير خلال الأسبوع القادم.

ثامناً: يتوقع إعلان نتائج قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية خلال الأسبوع القادم.



تاسعاً: بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .



عاشراً: قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 9 /9 /2021 الموافقة على زيادة النسبة المخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل من (5%) إلى (10%)، وذلك لهذا العام فقط على أن يتم إعادة تثبيت هذه النسبة بواقع (5%) في الأعوام القادمة كما كانت سابقاً علماً بأن هناك (10120) طالباً وطالبة من طلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل من أصل (11368) طالباً وطالبة تقدموا بطلبات القبول الموحد هم طلبة على مقاعد الدراسة حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية منهم (1175) طالباً وطالبة يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان، وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة فقد أخذت وحدة تنسيق القبول الموحد بعين الاعتبار خروج هؤلاء الطلبة من تخصصاتهم/جامعاتهم نتيجةً لإعادة ترشيحهم من جديد حيث تم تعبئة هذه المقاعد من طلبة رفع المعدل فقط بهدف قبول أكبر عدد ممكن منهم.

الحادي عشر : يبين الجدول رقم (1) إحصائية بأعداد الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 2021 / 2022 موزعين حسب الجامعة:



الثاني عشر: يبين الجدول رقم (2) إحصائية بمعدلات القبول التنافسية في التخصصات الطبية للعام الجامعي 2021 / 2022 ومقارنتها بمعدلات القبول التنافسية في العام الماضي 2020 / 2021:



الثالث عشر: انخفض الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في (474) تخصص في العام الجامعي 2021 / 2022 عما كانت عليه المعدلات في العام الجامعي 2020 / 2021، كما شهدت غالبية التخصصات الجديدة إقبالاً كبيراً من الطلبة.



الرابع عشر: ستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم غد السبت الموافق 2 / 10 /2021 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، كما تؤكد الوزارة أنها لن تسمح لأي طالب أو ولي أمره مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة.



وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/