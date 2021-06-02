تخريج الفوج الأول من برنامج المرأة في الرياضة

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احتفلت وزارة الشباب بتخريج الفوج الأول من برنامج "المرأة في الرياضة - تدريبك هدف للحياة"، والذي تنفذه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة "مدرب".وقال وزير الشباب محمد النابلسي خلال رعايته، اليوم الاربعاء، حفل التخريج، بحضور السفيرة السويدية في عمان الكسندرا ريدمارك، ومنسقة برامج منظمة العمل الدولية في الاردن فريدا خان، إن هذا البرنامج جزء من الجهود التي تبذل لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل مناسبة لها، لافتاً الى انه يجب استثمار الشراكات التي تتم بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والسفارات، من خلال عقد مشاريع تنموية وتشغيلية، تخدم الشباب وتقدم لهم فرص جديدة ومبتكرة للعمل.