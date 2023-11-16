الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام بجنوب القدس

المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء

صدور إرادات ملكية سامية

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

عاجل

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

الخميس، 16-11-2023 08:37 م

تعليمات جديدة صادرة عن وزير الداخلية

image (7)


الوكيل الإخباري - أصدر وزير الداخلية مازن الفراية، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2023، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.اضافة اعلان


وبحسب التعليمات المعدلة، فإن الفراية منع ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.

وقلصت التعليمات الجديدة، المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة إلى 500 متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و150 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.

ويشار إلى أن التعليمات السابقة كانت قد حددت المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة ألف متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و600 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

رئيس بلدية إربد الكبرى يرفض استقبال السفيرة الأمريكية

65525919d7317

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

HMzTnSzd_400x400

صدور نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة بالجريدة الرسمية

65564b5249834

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

1700146775669

الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

2023_09_12_04_25_42

القيسي: 40% تراجع الطلب على المواقع السياحية

أخبار متعلقة
HMzTnSzd_400x400

صدور نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة بالجريدة الرسمية

M63A9020

رابط إلكتروني لطالبي توظيف على الفئة الثالثة في مؤسسات حكومية

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

مجلس بلدية إربد الكبرى يؤكد دعمه لموقف الملك من العدوان على غزة

1697978488104

أمانة عمان تحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة البيئية

1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

F1yfC7wXgAIt8-b-1

الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهري آب وأيلول