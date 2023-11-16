تعليمات جديدة صادرة عن وزير الداخلية

الوكيل الإخباري

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- أصدر وزير الداخلية مازن الفراية، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2023، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.وبحسب التعليمات المعدلة، فإن الفراية منع ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.وقلصت التعليمات الجديدة، المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة إلى 500 متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و150 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.ويشار إلى أن التعليمات السابقة كانت قد حددت المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة ألف متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و600 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.