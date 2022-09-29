جنايات الفساد تواصل الاستماع للشهود في قضية اختلاس

الوكيل الإخباري - أنهت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، الاستماع لـ 55 شاهدا قدمتهم النيابة العامة في قضية تزوير واختلاس واستثمار للوظيفة بإحدى الوزارات.

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وعقدت المحكمة جلستها العلنية، الخميس، واستمعت فيها لشهادة شخصين في القضية، ليرتفع عدد الشهود المُستَمع لهم حتى الآن 55 شاهدًا، من أصل 62 شاهدًا قدَّمتهم النِّيابة العامة.



وأسندت النِّيابة العامة لـ 11 شخصًا 9 تهم هي التَّزوير واستعمال مزور والاختلاس واستثمار الوظيفة والتَّهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية وغسيل الأموال والتدخل بالاختلاس والتدخل بالتزوير والتَّدخل باستثمار الوظيفة.



وتدور تفاصيل القضية حول مبلغ مالي بلغت قيمته 765 ألفا و922 دينارا تمَّ الحصول عليها بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين من إحدى الوزارات، وقامت النِّيابة العامة بالتَّحقيق في القضية وتحويلها للجهات القضائية المختصة.

