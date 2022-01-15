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السبت، 15-01-2022 04:11 م

حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بشارع الهاشمي في إربد

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الوكيل الإخباري - تمكنت فرق الطوارئ في بلدية اربد الكبرى، من حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في شارع الهاشمي غرب ميدان الشهيد محمد الدرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الجمعة.

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وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس نبيل أبو الزيت، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن ارتفاع منسوب المياه في الشارع الذي يعد من انشط شوارع إربد التجارية وأكثرها حركة ناتج عن تدفق نفايات وأتربة في أحد مناهل تصريف مياه الأمطار.


وبحسب أبو الزيت، فانه لم تسجل شكاوى خطيرة خلال المنخفض، بل كانت محدودة وروتينية تمت معالجتها ميدانيا، ومعظمها تمثلت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وانسداد عدد من المناهل المخصصة لتصريف مياه الأمطار.


من جهته، بين الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل، أن فرق الطوارئ التابعة لبلدية إربد تعمل على مدار الساعة وفي جميع الأيام حتى استقرار الأحوال الجوية، داعياً المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال والإبلاغ عن أي خلل.

 




 

 


 

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