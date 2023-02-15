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الأربعاء، 15-02-2023 03:55 م

رئيس المجلس القضائي يلتقي نائب وزير العدل الألمانية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو في مكتبه اليوم الأربعاء، نائب وزير العدل الألمانية الدكتورة انجليكيا شلونك والوفد المرافق لها في مبنى محكمة التمييز بحضور الأمين العام للمجلس القضائي القاضي على المسيمي.

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وأكد الغزو خلال اللقاء، عمق ومتانه العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، خاصة في المواضيع المستحدثة وضرورة تبادل الخبرات في مجال تطوير إجراءات التقاضي وأتمتتها، وصولا إلى السبل الأفضل لتحقيق العدالة.


من جهتها، أكدت نائب وزيرة العدل الألمانية أن التعاون الأردني الألماني يهدف إلى ترسيخ التعاون القضائي والقانوني من خلال العديد من الأنشطة والدورات التدريبية واللقاءات والزيارات المتبادلة.

 




 

 


 

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