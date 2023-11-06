شاهد : المشاهد الاولى من غزة بعد الانزال الذي نفذه الجيش الاردني - صور



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام المشاهد الاولى لاستقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة المساعدات التي اوعز جلالة الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم .



وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة الأردنية، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر اليوم الاثنين، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.



وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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