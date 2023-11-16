شاهد يروي كيف استهدف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة - فيديو

الوكيل الإخباري - روى شاهد عيان في تصريحات تلفزيونية كيف هب أبطالنا الأردنيون العاملون في المستشفى الميداني في غزة لنجدة وإسعاف مصابين فلسطينيين، إثر قصف مسجد مجاور ليتفاجأوا باستهداف محيط المستشفى من مروحية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إصابة ٧ من نشامى الأردن وهم يؤدون واجبهم الإنساني.

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