صناعيون: منافسة غير عادلة وشركات شحن تستغل الوضع الراهن بمضيق باب المندب

الوكيل الإخباري - نظمت غرفة صناعة عمان بمقرها يوما مفتوحا، تناول خلاله وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قضايا الصناعيين العالقة مع الوزارة وغيرها من المؤسسات والدوائر المعنية بالعمل الصناعي.

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وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، استمع الشمالي، خلال اليوم المفتوح بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، لممثلي الشركات الصناعية والقضايا الخاصة بعملها، حيث أوعز بمعالجتها.



ووفقا للبيان، تابع الشمالي مع وزراء ومسؤولين في عدة مؤسسات حل بعض القضايا الصناعية، مشيرا الى أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة، ويسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

وتم خلال اليوم المفتوح طرح قضايا تركزت على آليات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة، واستغلال بعض شركات الملاحة والشحن للوضع الراهن الذي يشهده مضيق باب المندب، والمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها بعض المؤسسات الصناعية من منتجات مستوردة.



كما عرض صناعيون بعض المشكلات العالقة مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية والجمارك، والمواصفات والمقاييس والغذاء الدواء وضريبة الدخل والمبيعات.



من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بدور وزارة الصناعة وتعاونها بمتابعة قضايا الصناعيين لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل الصناعي، ومع الدول الشقيقة والصديقة، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء دوريا، وأن يتم توسيعه ليشمل وزراء ومدراء مؤسسات أخرى.



وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.