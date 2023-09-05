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فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

الثلاثاء، 05-09-2023 11:19 ص

فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بلغت نسبة تغطية الصادرات الأردنية للواردات 50% لأول مرة منذ عام 2003 وذلك لغاية شهر حزيران من العام الحالي، وفق مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.

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وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2023.

 

وأضاف أن عجز التجارة الخارجية بلغ 4.45 مليارات دينار حتى نهاية حزيران الماضي.

 

وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 0.92%حتى تموز 2023، لافتا إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة 2.68% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

 


 




 

 


 

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