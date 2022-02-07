كفيف يترشح لعضوية بلدية في جرش

الوكيل الاخباري

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- سجل موسى محاسنة اليوم الاثنين، ترشحه لعضوية بلدية النسيم في محافظة جرش، كأول كفيف يترشح لهذا الموقع.ويقول محاسنة إنه يمتلك خبرة من خلال عمله كمعقب معاملات أراضي منذ عام 2016، وبالتالي اطلاعه على كافة أعمال البلديات.ويضيف موسى ذو الـ 28 عاما، انه يمتلك طاقة كبيرة لخدمة المواطنين، وتحويل إعاقة الى طاقة وفرصة، مشيدا بدعم معارفه والمحيطين به.وبين أنه كان يرى سابقا ولكنه فقد حاسة البصر وهو في الصف السادس، لكن منّ عليه الله بنعمة الذكاء والحفظ بعد فقدان بصره، الأمر الذي ينمي طموحه للوصول الى البرلمان بعد البلدية.وأكد محاسنة انه في حال وصوله إلى عضوية البلدية سيعمل بكل طاقته على خدمة ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم بما يتيح له عمله في البلدية.