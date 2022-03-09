مستشفى الملك المؤسس: بدء تسديد ذمم التأمين الصحي

الوكيل الإخباري - قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن وزارتي المالية والصحة أكدتا دعمها الكامل لجهة تسديد الذمم المستحقة للتأمين الصحي على المستشفى حسب الاصول التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.اضافة اعلان
وقال الغزو إنه تم التواصل مع وزارتي المالية والصحة بشأن مديونية التأمين، وتم التجاوب بشكل كبير من قبلهما بشأن تسديد مديونية التأمين الصحي وايفائها، مبينا أن وزارة المالية بدأت بتسديد هذه المبالغ من شهر كانون الاول الماضي بشكل متسلسل ومتواصل.
وأضاف، أن الوزارتين استعدتا لتقديم مختلف أشكال الدعم المالي وتسديدها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه لا يوجد حاليا أي عقبات في تسديد مديونية التأمين الصحي؛ لتوفير الرعاية الطبية المتميزة والخدمة المثلى للمواطنين.