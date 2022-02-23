الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

ذبحتونا تحذر من رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

الأربعاء، 23-02-2022 01:41 م

النمس تؤيد دعوات منح ربات المنازل مكافأة مالية وضمان اجتماعي

not-only-mom-also-a-woman


الوكيل الإخباري - أيّدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس الدعوات إلى اعتبار النساء المتفرغات لإدارة شؤون أسرهن نساء عاملات وكذلك صرف مكافأة مالية وتأمين صحي وضمان اجتماعي لهن.

اضافة اعلان


وقالت النمس، إن أعمال رعاية الأسرة هي من ضمن الأعمال غير مدفوعة الأجر وتشكل عبئا كبيرا على السيدات العاملات وغير العاملات لصعوبتها.


وأضافت أنه لا يتم الاعتراف بدور المرأة كقيمة اقتصادية في العالم، حيث أن هذه الأعمال من شأنها التخفيف على الدول من توفير حماية اجتماعية وحضانات وأماكن لرعاية كبار السن وغيرها من الخدمات.


وأشارت النمس إلى ضرورة توسيع شبكة التأمين الصحي وخاصة للنساء، إذ أنه من الممكن أن تخسره المرأة إذا ما حصل طلاق لارتباط التأمين بزوجها.


وتابعت أن التأمين الصحي حق لكل مواطن سواء أكان ذكرا أو أنثى ولا يجب حصر هذا المطلب للنساء فقط، أما بشأن الشمول بالضمان الاجتماعي لفتت إلى أنه اختياري للنساء غير العاملات.


وأوضحت النمس أن تحقيق هذه الدعوات ليس صعبا وإنما يحتاج إلى منحه الأولوية والتطبيق من خلال إيجاد آلية معينة لاحتساب قيمة هذا العمل والساعات التي تقضيها النساء في إدارة شؤون الأسرة من رعاية للزوج والأطفال وغيرها.


ودعت إلى الاستثمار في الإنسان بقولها: "الاستثمار في الإنسان هو أهم شيء تفعله الدول" وذلك لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي والدخل القومي في المستقبل.


وكان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل غرايبة، اعتبر أن الدعوة إلى سن قانون يعتبر المرأة المتفرغة لإدارة البيت وشأن الأسرة الداخلي "امرأة عاملة" دعوة معقولة وصحيحة.


وقال غرايبة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المرأة المتفرغة لإدارة شؤون المنزل "تستحق مكافأة مادية ومعنوية من مؤسسات الدولة، وكذلك التأمين الصحي وطريقة عادلة في الضمان الاجتماعي ورعاية حقوق الشيخوخة لأنها عاملة حقا، ولها دور كبير في الرعاية العاطفية والنفسية والتربوية للأطفال لا يعوض".


وبين أن هذا جزء مهم من الأمن الوطني والتدبير الاقتصادي الكبير ولا يقل عن دور المرأة الموظفة والعاملة في أي موقع من مواقع العمل الميداني من حيث الأهمية الإنتاجية والأثر الاجتماعي الشامل والاستقرار الأسري وهذا يحتاج إلى إدارة ذكية من الدولة، وعناية من مؤسسات المجتمع المدني".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20213111935429063G

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

M63A2096

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

R788e66eaa7fe4bc50d50ca6a026aa62d

الملكية لحماية الطبيعة تطلق كتيب المناطق الهامة للنباتات

WhatsApp Image 2022-02-23 at 2.14.54 PM

نوفان العجارمة يكتب: بنك (كريدي سويس) والسرية المصرفية

البنك المركزي (3)

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

1202230195349940619322

الطاقة: اللجنة المحايدة بشأن انقطاع الكهرباء تنهي عملها الأسبوع المقبل

أخبار متعلقة
809b7ccbb2b02ee680e62fbfedd22217

خريسات: تعديلات التأمين الصحي تُتيح للأردنيين مُراجعة مستشفيات خاصة مُقابل 20% من الفاتورة

9998799273

دعوة لمنح كل ربة منزل مكافأة وتأمين صحي وضمان

وزارة الصحة

75 دينار السقف الأعلى لعلاج من يمتلك تأمين صحي حكومي في المستشفيات الخاصة

M63A0051

الصبيحي: الضمان يقتطع 30 دينارا من راتب التقاعد للتأمين الصحي الحكومي

8993968f-3a7b-49d7-9819-adbd8f7eed20

شركات خاصة لإدارة تأمين صحي الضمان وتوقعات باستفادة 2 مليون مواطن ومنصة خاصة للتسجيل قريباً

1092449_0

"الغذاء والدواء" تضبط 20 طن مستلزمات طبية ومعقمات ومطهرات مزورة في عمّان