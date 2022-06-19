مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

الوكيل الإخباري- فاز مشروع بحثي قدمه طلبة أردنيون بجائزة عالمية، ينظمها مركز لوما بفنلندا (شبكة تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في الجامعات الفنلندية).

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وتقوم فكرة المشروع العلمي الفائز على المقارنة بين أنواع رقاقات الألمنيوم الشائعة محليّا في نسبة ترحيل الألمنيوم للطعام أثناء الطهي، حيث تمّ استقصاء نسبة تسرّب عنصر الألمنيوم من ثلاثة أشكال مختلفة من ألمنيوم الطبخ شائعة الاستخدام في الأردن وتأثيراتها.



ويضم الفريق البحثي الفائز المعلمة هديل الخطيب، وطالبات الصف السابع: سوار زريقات، وسدين حمادنة، وجنى السوالمة.



وعرضت الطالبة سوار زريقات مراحل وصول الفريق للفوز بهذه الجائزة الدولية، مشيرة إلى أنه تم في المرحلة الأولى المشاركة في المشروع بالمسابقة المحليّة (ستارت -الأردن)، التي نظمتها جمعية ابتكار لتنمية الإبداع بالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التربية والتعليم، حيث تمّ عرض المشروع على لجنة من المحكّمين، وحاز على المركز الأول محليّا ضمن فئة المشروعات من عمر 13- 16 عاما، وتم ترشيحه للمسابقة العالمية لوما ستارت-فنلندا، حيث تمّ إرسال فيديو قصير يوضّح المشروع بمراحله، وأجندة مشروع كتابية.



وقالت إن المشروع نافس المشروعات المقدّمة من دول العالم، وتم ترشيحه ضمن التصفيات الأولى إلى قائمة أفضل عشرين مشروعاً على مستوى العالم 20 توب، ثمّ ضمن التصفيات الثانية رشّح المشروع ضمن أفضل عشرة مشروعات على مستوى العالم توب 10، وبعد التصفيات النهائية حصد المشروع المركز الأول توب ثري، على مستوى العالم.