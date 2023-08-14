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الإثنين، 14-08-2023 10:35 ص

مواطنون يناشدون بتوفير المظلات بمواقف الباصات في عجلون

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الوكيل الإخباري- شكى مواطنون من عدم توفر المظلات في مواقف مجمع عجلون الرئيسي المخصصة لنقل الركاب مما أثر بشكل كبير على راحة المواطنين .

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وقال مواطنون لـ "الوكيل الإخباري" ، ان كثير من مرتادي المجمع تضرروا من اشعة الشمس الحارقة خلال انتظارهم في مواقف الباصات، نظرًا لغياب أي تغطية أو حماية من أشعة الشمس.

وعلى إثر ذلك، ناشد هؤلاء المواطنين الجهات المسؤولية بالعمل على توفير مظلات وسائل الحماية في هذه المواقف، لتوفير بيئة أكثر راحة وأمانا للركاب أثناء انتظارهم للباصات في ظل ما تشهده المملكة من موجة شديدة الحرارة تستمر لأيام .

 




 

 


 

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