السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 06:36 م

نتائج الترشيحات الجديدة للمنح والقروض الجامعية ستعلن خلال 48 ساعة

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الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، السبت، إن نتائج الترشيحات الجديدة للمنح والقروض الجامعية ستُعلن خلال 48 ساعة.

وأوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، السبت، بشمول نحو 27 ألف طالب وطالبة بالمنح والقروض التي تقدموا من أجل الحصول عليها ولم تشملهم وفقا للشروط والمبالغ المرصودة لهذه الغاية، تنفيذا لتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني.

ويقدر المبلغ الذي سينفق لشمول الطلبة الذين لم يُشملوا سابقا بنحو 30 مليون دينار.

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