ندوة حوارية في إربد حول الصحافة والثقافة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين في محافظة إربد، وبالتعاون مع منتديات مغناة إربد، وجدارا أم قيس، وأزهار الشمال، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والثقافة".



وتحدث في الندوة مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأسبق الدكتور محمد العمري المحاضر في جامعة جدارا، عن الخبر الصحفي وآلياته وأدواته، وصفات الصحفي الحقيقي، وأثر التكنولوجيا على الصحافة الورقية.

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