الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات مؤتمر المكتبيين بدور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة

المؤسسة التعاونية تعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء وأعضاء تعاونيات اسكانية

حادث سير يغلق مسرب على طريق المطار

رئيس الوزراء العراقي : خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران المقبل

تربية الوسطية تحتفل بتخريج دورة أصدقاء الشرطة

رئيس الأركان يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي وسفير بروناي ووفدا عسكريا أميركيا

وزير البيئة يلتقي السفير الاسترالي لدى المملكة

المفلح : يجب استثمار مواهب وطاقات الشباب في الإبتكار الاجتماعي

اتحاد العمال يدّشن مركزا لزيادة الوعي القانوني بالحقوق العمالية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة إطلاق النار بتايلاند

الخميس، 06-10-2022 07:18 م

نقابة المعاصر تقرر عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون

1020222152239568305877


الوكيل الاخباري -  أعلنت النقابة العامة لأصحاب معاصر الزيتون في المملكة اليوم، عن عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون والإبقاء عليها دون تغيير.

وقال الناطق الإعلامي للنقابة المهندس محمود العمري، إن قرار النقابة بالإبقاء على أسعار خدمة عصر الزيتون رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف النقل، جاء دعما للمزارع وحفاظا على استقرار أسعار زيت الزيتون للمستهلك.

وأكد العمري جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون الذي يبدأ منتصف الشهر الحالي استجابة لقرار وزارة الزراعة بهذا الخصوص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اختتام فعاليات مؤتمر المكتبيين بدور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة

w

المؤسسة التعاونية تعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء وأعضاء تعاونيات اسكانية

الدفاع المدني 2

حادث سير يغلق مسرب على طريق المطار

www

رئيس الوزراء العراقي : خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران المقبل

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تربية الوسطية تحتفل بتخريج دورة أصدقاء الشرطة

wwww

رئيس الأركان يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي وسفير بروناي ووفدا عسكريا أميركيا

أخبار متعلقة
c0e36bb80a402f4f350c634d0e5ffdaf

زراعة الزرقاء تدعو إلى قطف ثمار الزيتون في الموعد الأمثل

طرق-زيادة-إنتاج-وجودة-ثمار-الزيتون

العمري: الزيتون المباع الآن بالاسواق آمن وصحي وناضج

578257690

خبير أفاعي يوجه نصائح قبل بدء موسم قطف الزيتون

920222261641800137599

لجنة التحقق بملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين تباشر عملها

10202028134735865170549

النجداوي نقيبا لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون

7202230135534549123569

بشرى سارة للأردنيين حول اسعار البنزين