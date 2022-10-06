نقابة المعاصر تقرر عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون

الوكيل الاخباري - أعلنت النقابة العامة لأصحاب معاصر الزيتون في المملكة اليوم، عن عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون والإبقاء عليها دون تغيير.



وقال الناطق الإعلامي للنقابة المهندس محمود العمري، إن قرار النقابة بالإبقاء على أسعار خدمة عصر الزيتون رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف النقل، جاء دعما للمزارع وحفاظا على استقرار أسعار زيت الزيتون للمستهلك.



وأكد العمري جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون الذي يبدأ منتصف الشهر الحالي استجابة لقرار وزارة الزراعة بهذا الخصوص.

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