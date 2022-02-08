نقيب الألبسة : نظام مرتقب لتنظيم التجارة الإلكترونية الداخلية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال عضو غرفة تجارة عمان ونقيب الألبسة سلطان علان إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد إصدار برنامج لتنظيم التجارة الإلكترونية الداخلية في المملكة قريباً .

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وأوضح علان اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن النظام يهدف لتنظيم البيع الإلكتروني الداخلي وضبط كافة مراحله منوها أن النظام في ملامحه الأخيرة .



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتضمن النظام تعريف للتاجر الإلكتروني بالإضافة إلى سجل تجاري يشمل البيع والشراء عبر الإنترنت .



وكان علان طالب بتنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة من خلال عقوبة وتغريم كل مخالف ووضع أسس وأنظمة تضبط عملية البيع والشراء عبر الإنترنت .

