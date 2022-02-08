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الثلاثاء، 08-02-2022 07:41 ص

نقيب الألبسة : نظام مرتقب لتنظيم التجارة الإلكترونية الداخلية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
قال عضو غرفة تجارة عمان ونقيب الألبسة سلطان علان إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد إصدار برنامج لتنظيم التجارة الإلكترونية الداخلية في المملكة قريباً .

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وأوضح علان اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن النظام يهدف لتنظيم البيع الإلكتروني الداخلي وضبط كافة مراحله منوها أن النظام في ملامحه الأخيرة .


وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتضمن النظام تعريف للتاجر الإلكتروني بالإضافة إلى سجل تجاري يشمل البيع والشراء عبر الإنترنت .


وكان علان طالب بتنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة من خلال عقوبة وتغريم كل مخالف ووضع أسس وأنظمة تضبط عملية البيع والشراء عبر الإنترنت .


 




 

 


 

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