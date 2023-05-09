وزيرة التنمية تلتقي وفدا من الإسكوا

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال لقائها الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، التعاون في مجال الحماية الاجتماعية وتطبيق استراتيجيتها.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت بني مصطفى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في عملية استهداف المنتفعين والإنفاق الاجتماعي.

من جهتها، أشارت دشتي إلى أن الإسكوا على استعداد للتعاون في هذا المجال مع الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.



واتفق الجانبان على برنامج عمل مستقبلي لتدريب كوادر الوزارة على مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية.



وحضر اللقاء، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.

