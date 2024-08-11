الأحد 2024-08-11 02:20 م
 
 

مصر.. خبراء يعلقون على انخفاض الأصول الأجنبية لدى بنوك البلاد

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 11-08-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-   تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنحو 49.76 مليار جنيه خلال يونيو 2024، مقتصرًا على نحو 626.637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه في مايو الماضي، وفقًا للبنك المركزي.


وقال خبيران لوسائل إعلام مصرية إنه "ليس في هذا التراجع ما يقلق، لا سيما في ظل تنامي تحويلات المصريين العاملين في الخارج"، مرجحين أنه "من المستبعد حدوث حالة من التراجع المفاجئ في صافي الأصول الأجنبية مرة أخرى".


وأشارا إلى أن "تخارج الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة قد يكون الدافع وراء هذا التراجع الأخير الذي شهده صافي أصول البنوك بالعملات الأجنبية".


ويعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.


وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك المركزي المصري إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

RT

gnews

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