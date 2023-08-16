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الأربعاء، 16-08-2023 08:25 ص

أسعار الذرة تنخفض لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020

كك


الوكيل الاخباري - تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة.

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وانخفض القمح لرابع جلسة على التوالي، إذ نزل واحدا بالمئة إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف، في حين استقر فول الصويا.


هبط عقد الذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.3 بالمئة إلى 4.74 دولار وربع سنت للبوشل في الساعة 0014 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 عند 4.73 دولار ونصف سنت للبوشل في وقت سابق من الجلسة.


كما تراجع القمح واحدا بالمئة إلى 5.92 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق اليوم إلى 5.91 دولار ونصف سنت، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو.


وانخفض فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل.

 

سكاي نيوز 


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