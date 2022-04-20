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الأربعاء، 20-04-2022 10:06 ص

أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند تكشف عن صفقة مع أبوظبي

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "إتش دي إف سي"، أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند، اليوم الأربعاء، إنها ستبيع 10% من حصتها في وحدتها (إتش دي إف سي كابيتال) إلى وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.84 مليار روبية (24.09 مليون دولار).

وتأتي الصفقة بعد أسبوعين من طرح (إتش.دي.إف.سي) و(بنك إتش.دي.إف.سي)، أكبر مقرض للقطاع الخاص في الهند، خطط اندماج لإنشاء عملاق للخدمات المالية للاستفادة من الطلب المتزايد على الائتمان.

وتأسست (إتش.دي.إف.سي كابيتال) في عام 2016 وتدير صناديق أسهم خاصة تركز على قطاع العقارات في الهند، إلى جانب إدارة منصة تمويل تقارب قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

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