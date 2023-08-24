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الخميس، 24-08-2023 12:01 م

أول تعليق لبوتين على عملة بريكس الجديدة بعد انضمام السعودية والإمارات ومصر

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نفوذ مجموعة "بريكس" في العالم سيستمر في توسع المجموعة وذلك في رسالة فيديو، اليوم الخميس. 

وقدم بوتين التهاني للسعودية ومصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا لانضمامها إلى المجموعة الاقتصادية.

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وأضاف أن مسألة تسوية عملة موحدة لدول مجموعة "بريكس" هي "مسألة صعبة"، لكنه أضاف "سنتحرك نحو حل هذه المشاكل".

وقال بوتين: "أود أن أهنئ الأعضاء الجدد الذين سيعملون على نطاق واسع في العام المقبل، وأود أن أؤكد لجميع زملائنا أننا سنواصل العمل الذي بدأناه اليوم بشأن توسيع تأثير البريكس في العالم، (وبذلك) أعني إقامة عمل عملي مع الأعضاء الجدد ومع أولئك الذين سيعملون في البريكس".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، قد أعلن الخميس، أن العضوية للدول الجديدة المنضمة لبريكس ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2024.

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