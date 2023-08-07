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الإثنين، 07-08-2023 08:57 ص

تجارة عمان تقدم مقترحات لتعزيز تجارة الأردن مع مصر

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الوكيل الإخباري - خلص تقرير لغرفة تجارة عمان، إلى جملة إجراءات ومقترحات يمكن أن تسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، في مقدمتها استكمال الترتيبات والتفاهمات الخاصة بزيادة حصة الصادرات الأردنية للسوق المصرية.

وأشار التقرير الذي أعدته الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومراجعتها بشكل دوري ووضع خطة عمل للتنفيذ، ومراجعة البرنامج التنفيذي الخاص بمذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والموقعة عام 2008.

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ولفت التقرير الى إجراءات أخرى منها ضرورة تصميم برامج دعم في مجال المطابقة الفنية، ووضع خطة للتوعية بالمعيقات الإجرائية والفنية المفروضة، وتنظيم وإقامة المعارض التجارية المشتركة مع إتاحة البيع المباشر.

وتبدأ في عمان اليوم الاثنين اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

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