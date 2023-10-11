ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر أيلول من عام 2023 والذي أظهر ارتفاعاً نسبته 1.19% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.52% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

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وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.31% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من عام 2022.



وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.92%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 2.86%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 2.45%. في حين انخفضت أسعار “المنسوجات البيتية” بنسبة (1.28%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.17%)، و “المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.80%)، و “النقل” بنسبة (0.45%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.29%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 3.03%، و”الوقود والانارة” بنسبة 1.59%، و”النقل” بنسبة 1.20%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.54%.