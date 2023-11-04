ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 500 نقطة

الوكيل الاخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الجمعة، 494 نقطة، بعد الإعلان عن أن الاقتصاد خلق 150 ألف فرصة عمل في تشرين الأول.

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وهذا هو اليوم الرابع الذي ارتفعت فيه المؤشرات تباعا.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 222 نقطة ليغلق على 34061 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 184 نقطة فقط ليصل إلى 13478 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع 40 نقطة ليصل إلى 4358 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 1761 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي عند 81 دولارا للبرميل الواحد.

